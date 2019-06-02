Бывший мэр Екатеринбурга доказал в Сочи, что у него есть воля

Экс-мэр Екатеринбурга доказал (прежне всего, конечно, самому себе), что у него есть воля, стальное желание дойти до результата, несмотря на все дикие трудности на путти. Евгений Ройзман финишировал на IRONSTAR SPRINT & 113 SOCHI 2019. Такие соревнования (прежде всего с самим собой), доступны не каждому человеку. И просто так, надел кроссовки и побежал, дойти до конца не получится. Но Ройзман в свои 56 лет смог.