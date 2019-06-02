Бывший мэр Екатеринбурга доказал в Сочи, что у него есть воля
12:36, 02 Июнь 2019
«Еле жив, но на финише ускорился». Евгений Ройзман одолел трассу международного триатлона Ironstar.
Экс-мэр Екатеринбурга доказал (прежне всего, конечно, самому себе), что у него есть воля, стальное желание дойти до результата, несмотря на все дикие трудности на путти. Евгений Ройзман финишировал на IRONSTAR SPRINT & 113 SOCHI 2019. Такие соревнования (прежде всего с самим собой), доступны не каждому человеку. И просто так, надел кроссовки и побежал, дойти до конца не получится. Но Ройзман в свои 56 лет смог.
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К финишу Евгений Ройзман пришел 555-м из всех двух тысяч участников, преодолев дистанцию за 6 часов, 18 минут и 28 секунд. Победитель IRONSTAR SPRINT & 113 SOCHI 2019, железный человек Алексей Калистратов, оказался быстрее экс-мэра Екатеринбурга на 2 часа 20 минут и 31 секунду.
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