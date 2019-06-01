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«Приносят в жертву». Автор «Сталингулага» — о церкви в Екатеринбурге

16:21, 01 Июнь 2019
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Фото: скриншот выпуска «Сталингулаг»
Александр Горбунов выпустил ролик, в котором прокомментировал ситуацию вокруг сквера у Драмтеатра.

Создатель Telegram-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов выпустил первый на Youtube, в котором прокомментировал поведение РПЦ на примере Екатеринбурга. «Стоит немножко отъехать от Москвы, как перед нами предстанут полуразрушенные церкви и храмы. И господа в черных платьях и украшениях, как у рэперов, не спешат их восстанавливать. Вместо этого они приходят туда, где привыкли отдыхать люди, где у тех сложились свои традиции, правила, где в принципе все хорошо и красиво. Они приходят туда и начинают ломать», — начал Горбунов.

Затем он сказал, что «ему порой кажется, что они [священнослужители — прим. ЕТВ] косплеят ранних христиан», и продолжил: «Видимо для них сквер — это некий алтарь природы, и им важно его разрушить, чтобы установить свое святилище. Бог требует жертвенности“, — нам говорят. Но священнослужители почему-то приносят в жертву нас, а не пытаются жертвовать сами. Я никогда не слышал, чтобы какой-то батюшка сказал: Вот, ребята, мой трехэтажный коттедж. Давайте сносите его к чертям и стройте здесь часовню“. У меня есть пара особняков неподалеку, я пока там поживу».

В конце своей реплики автор «Сталингулага» показал Иисуса и Владимира Соловьева (второй был олицетворением дьявола) и задал вопрос: «Патриарх Кирилл, вы служите Богу или Сатане?»

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , сквер, комментарии
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