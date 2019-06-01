«Полнейший колхоз». Варламов раскритиковал проект храма у Драмтеатра

Блогер Илья Варламов выпустил на своем канале ролик, посвященный храму у Драмтеатра. В новом выпуске урбанист проанализировал видео Фонда святой Екатерины, которое сделали как презентацию проекта. Концепцию, предложенную для строительства в сквере, Варламов назвал «полнейшим колхозом». «Это 70–80-е годы. Это совершенно неуютное место. Какие-то лавочки, фонари убогие. Так не делают, ребята. Сейчас 2019 год на дворе», — заявил блогер.

Кроме того, он раскритиковал идею Фонда расположить рядом с храмом скейт-парк.