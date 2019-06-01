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«Полнейший колхоз». Варламов раскритиковал проект храма у Драмтеатра

17:26, 01 Июнь 2019
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Фото: скриншот с видео Фонда святой Екатерины
Блогер посмотрел видео Фонда святой Екатерины, который выпустили в качестве презентации проекта. Урбанист назвал это обманом и понадеялся, что горожане на него не поведутся.

Блогер Илья Варламов выпустил на своем канале ролик, посвященный храму у Драмтеатра. В новом выпуске урбанист проанализировал видео Фонда святой Екатерины, которое сделали как презентацию проекта. Концепцию, предложенную для строительства в сквере, Варламов назвал «полнейшим колхозом». «Это 70–80-е годы. Это совершенно неуютное место. Какие-то лавочки, фонари убогие. Так не делают, ребята. Сейчас 2019 год на дворе», — заявил блогер.

Кроме того, он раскритиковал идею Фонда расположить рядом с храмом скейт-парк.

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Огромная глупость в 50-100 метрах от храма делать скейт-парк. Это совершенно не формат. Ребят, запомните: есть шумные активности (скейт-парк, спортплощадка), их нужно располагать там, где они не будут мешать. Нельзя у стен храма делать скейт-парк! Это просто какой-то… Ужас. Я стараюсь не ругаться.

Илья Варламов
блогер

Также Илья Варламов отметил, что судя по видео от сквера останется 150 метров, но создатели ролика упорно пытаются показать екатеринбуржцам все в увеличенном виде. «Они нарушают масштаб. Камера находится в метре от земли, чтобы все казалось больше. Чтобы у человека создавалось впечатление: вау, какие тенистые классные аллеи», — объяснил Варламов. И напомнил, что на заставке ролика стоит изображение Дарьи Жуковой, которая выступает против храма, а не за него. А чуть позже добавил:

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Я уверен, что екатеринбуржцы — люди умные. Они увидят, что это жульничество и обман, и никто на это, конечно же, не поведется. Более того, мне кажется, что эта история разозлит людей, потому что людей считают за дураков. Им подсовывают нереалистичные глупые проекты, которые обещают, если они согласятся реализовать храм на том месте.

Илья Варламов
блогер

Вместо этого урбанист предложил архитекторам вдохновиться концепциями, которые реализовали в Краснодаре, парке Горького и на Крымской набережной в Москве или в Домино-парке в Нью-Йорке. А также напомнил екатеринбургской мэрии о том, что хотел бы прогуляться с ней по городу. Но пока ему никто не отвечает.

Напомним, ЕТВ собирал мнения екатеринбуржцев насчет проекта набережной с храмом. Они посчитали концепцию несовременной. Комментарии жителей уральской столицы можно прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Фонд Святой Екатерины, архитектура, проект, сквер, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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