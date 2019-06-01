Куйвашев раскрыл в себе садовода при посадке парка в Академическом

В Академическом микрорайоне высадили первые деревья Преображенского парка. К окончанию благоустройства их должно быть уже 16 тысяч. Пока что на территории будущего центрального парка сделали насыпные холмы и пруд. На одной из гор поставили скульптуру оленя « Серебряное копытце». Также вокруг деревьев планируют проложить дорожки для катания на велосипеде и роликах.





Одну из подросших рябин посадил губернатор Евгений Куйвашев. Он хотел , чтобы она наверняка прижилась , поэтому решил снять с корневой системы защитный материал.





— Несите нож.

— Не беспокойтесь , все растворится в земле.

— Я знаю как лучше.