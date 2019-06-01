Куйвашев раскрыл в себе садовода при посадке парка в Академическом
14:14, 01 Июнь 2019
Губернатор Свердловской области пытался донести до всех правила посадки рябины.
В Академическом микрорайоне высадили первые деревья Преображенского парка. К окончанию благоустройства их должно быть уже 16 тысяч. Пока что на территории будущего центрального парка сделали насыпные холмы и пруд. На одной из гор поставили скульптуру оленя «Серебряное копытце». Также вокруг деревьев планируют проложить дорожки для катания на велосипеде и роликах.
Одну из подросших рябин посадил губернатор Евгений Куйвашев. Он хотел, чтобы она наверняка прижилась, поэтому решил снять с корневой системы защитный материал.
— Несите нож.
— Не беспокойтесь, все растворится в земле.
— Я знаю как лучше.
За пять минут до эмиграции
Интервью с ВИЧ-положительным геем, навсегда уезжающим из Екатеринбурга.
Освободить дерево от оков так и не смогли, поэтому после уговоров губернатор прислушался к мнению коллег и посадил как есть. Рядом в грунт поместил свое дерево мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Несколько сотен деревьев полили и оставили приживаться. Парк надеются сделать не хуже, чем в Нью-Йорке. Евгений Куйвашев в шутку решил называть его Воробьевы горы (по фамилии идеолога строительства района).
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