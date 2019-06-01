Иван Штырков провел тренировку для взрослых и детей в Зеленой роще
Боец смешанных единоборств Иван Штырков провел открытую тренировку в Зеленой роще для всех желающих. Поучиться мастерству у Штрыкова пришли 150 взрослых и детей. Сначала участники тренировки размялись: они пробежали два круга вокруг футбольного поля. Затем они поделились на две команды. Одну из них забрал себе второй тренер Мирхаким Сабуров, другую — Иван Штырков.
В течение 40 минут спортсмены показывали приемы, которые использует в поединках «Уральский Халк». Завершили тренировку на площадке для воркаута, где выполняли уже общие физические упражнения, сообщили ЕТВ в пресс-службе Академии РМК. Участники сделали со Штырковым общую фотографию и получили автографы.
Поскольку в Зеленую рощу пришло много молодых, Иван Штырков решил усложнить тренировку. «Было очень приятно видеть столько людей, небезразличных к спорту и ко мне лично. Приятно смотреть на подрастающее поколение, тянущееся к здоровому образу жизни», — заявил «Уральский Халк».
В ноябре 2018 года Иван Штырков тренировался в Шарташском лесопарке. Там он участвовал в съемках видео, которое должно было пропагандировать ЗОЖ.