Екатеринбурженку будут судить за приглашение погулять в сквере у Драмы
Одну из основателей сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину будут судить за организацию несогласованного мероприятия на следующей неделе. Другие администраторы группы считают, что девушку ждет суд «за пост в социальной сети с призывом пойти погулять в сквере у театра Драмы». Запись об этом появилась в «Парках и скверах Екатеринбурга» во «Вконтакте». В посте администраторы группы попросили поддержать Анну Балтину на суде, который состоится в понедельник, 3 июня, в 10:00 на улице Щорса, 68 в кабинете 21.
Напомним, Анну Балтина участвовала во встрече противников и сторонников сквера у губернатора Евгения Куйвашева. После этого, 15 мая, девушку вызвали на допрос. Затем выяснилось, что ее обвиняют в организации несанкционированного митинга, за который ей грозит штраф в 20 тысяч рублей. «Транслировать личную гражданскую позицию по вопросу строительства храма на драме не запрещено», — комментировала ситуацию защитник Анны Балтиной Екатерина Ручко.