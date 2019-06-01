Екатеринбурженку будут судить за приглашение погулять в сквере у Драмы

Одну из основателей сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину будут судить за организацию несогласованного мероприятия на следующей неделе. Другие администраторы группы считают, что девушку ждет суд «за пост в социальной сети с призывом пойти погулять в сквере у театра Драмы». Запись об этом появилась в «Парках и скверах Екатеринбурга» во «Вконтакте». В посте администраторы группы попросили поддержать Анну Балтину на суде, который состоится в понедельник, 3 июня, в 10:00 на улице Щорса, 68 в кабинете 21.