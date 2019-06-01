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Екатеринбурженку будут судить за приглашение погулять в сквере у Драмы

12:06, 01 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Анну Балтину обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

Одну из основателей сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину будут судить за организацию несогласованного мероприятия на следующей неделе. Другие администраторы группы считают, что девушку ждет суд «за пост в социальной сети с призывом пойти погулять в сквере у театра Драмы». Запись об этом появилась в «Парках и скверах Екатеринбурга» во «Вконтакте». В посте администраторы группы попросили поддержать Анну Балтину на суде, который состоится в понедельник, 3 июня, в 10:00 на улице Щорса, 68 в кабинете 21.

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Напомним, Анну Балтина участвовала во встрече противников и сторонников сквера у губернатора Евгения Куйвашева. После этого, 15 мая, девушку вызвали на допрос. Затем выяснилось, что ее обвиняют в организации несанкционированного митинга, за который ей грозит штраф в 20 тысяч рублей. «Транслировать личную гражданскую позицию по вопросу строительства храма на драме не запрещено», — комментировала ситуацию защитник Анны Балтиной Екатерина Ручко.

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, протест, митинг, храм, суд, сквер, Екатеринбург
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