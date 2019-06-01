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Екатеринбургский фестиваль выиграл грант президента России

13:00, 01 Июнь 2019
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Фото: фестиваль «Не темно» / vk.com/undarkfestival

«Не темно» получает приз уже второй год подряд. Всего в списке победителей 43 свердловских проекта.

Фонд президентских грантов объявил проекты, которые получили гранты по итогам первого конкурса 2019 года. Со всей России деньги выделили 1644 проектам. Они выиграли 3,35 миллиарда рублей. Среди победителей оказались 43 инициативы из Свердловской области. Среди них фестиваль светового искусства «Не темно» и студия двигательных арт-практик «Открытый город». Фестиваль «Не темно» получил президентский грант второй раз, «Открытый город» — в четвертый. ЕТВ пообщался с куратором «Не темно» Евгенией Никитиной и узнал, на что пойдут выигранные деньги (сумму попросили не оглашать).

«Фестиваль второй год проводится как научно-образовательный. За эту часть у нас отвечает Академия современного искусства. Она пишет специальную программу и паблик-карту. Фестиваль 2019 года начнется с конференции, посвященной цифровым технологиям в публичном пространстве. Второй площадкой выступит Первоуральск. В прошлом году мы уже попробовали этот вариант, в этом году будем действовать увереннее. Грант мы получили за проект Визуальная экология ‚новых‘ технологий“, над которым работаем», — прокомментировала победу Евгения Никитина. Также она добавила, что в 2019 году екатеринбургский фестиваль пройдет не в центре города, но место пока держат в секрете.

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Студия движения «Открытый город» завоевала грант за проект «Развитие без границ. Создание особых образовательных условий для развития способностей детей с РАС в системе дополнительного образования». На работу студии выделили 2,9 миллиона рублей.

Также в конкурсе участвовали и другие проекты: Ural Music Support, «Старый Новый Рок. На Волне», «Я — ответственный владелец. Профилактика бездомности животных в Свердловской области», «Территория спортивных инициатив», #БАЖОВДЕТЯМ и другие. Полный список участников и суммы грантов вы можете посмотреть здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , победа, грант, деньги
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