Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

За шесть лет на дороги Свердловской области потратят 13 миллиардов

17:43, 31 Май 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
По нацпроекту отремонтируют 176 километров региональных трасс.

Правительство Свердловской области потратит 13 миллиардов рублей на ремонт трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти деньги планируют реализовать в течение шести лет, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Сейчас в нормативном состоянии находится 65% дорог Нижнетагильской и Екатеринбургской агломераций. К окончанию нацпроекта показатель должен увеличиться на 20%. Кроме того, рабочие реконструируют всю сеть региональных дорог. Через шесть лет ровное покрытие будет занимать 51, 7% трасс. Для этого придется отремонтировать 176 километров региональных дорог. Особое внимание уделят участкам, на которых ездит больше всего транспорта. Сюда входят дорога от Богдановича до Ирбита, а также Режевское и Серовское направление. Кроме того, в 2022 году закончится реконструкция на третьем участке ЕКАДа, где соединяются Полевской и Челябинский тракты.

Недавно редакция ЕТВ отправилась в путешествие по Екатеринбургу и посмотрела, как выглядят дороги на окраинах города. А заодно — сверилась со списком ремонта на 2019 год, чтобы развенчать (или подтвердить) миф о том, что хорошие трассы могут быть только в центре. Подробности здесь.

За пять минут до эмиграции
Интервью с ВИЧ-положительным геем, навсегда уезжающим из Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «За шесть лет на дороги Свердловской области потратят 13 миллиардов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , дороги, ремонт дорог, Ремонт
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Конфликт в сквере. Смыслы
31 мая в 19:00
С Алексей Мосин, Полина Иванова
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.