За шесть лет на дороги Свердловской области потратят 13 миллиардов

Правительство Свердловской области потратит 13 миллиардов рублей на ремонт трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти деньги планируют реализовать в течение шести лет, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Сейчас в нормативном состоянии находится 65% дорог Нижнетагильской и Екатеринбургской агломераций. К окончанию нацпроекта показатель должен увеличиться на 20%. Кроме того, рабочие реконструируют всю сеть региональных дорог. Через шесть лет ровное покрытие будет занимать 51, 7% трасс. Для этого придется отремонтировать 176 километров региональных дорог. Особое внимание уделят участкам, на которых ездит больше всего транспорта. Сюда входят дорога от Богдановича до Ирбита, а также Режевское и Серовское направление. Кроме того, в 2022 году закончится реконструкция на третьем участке ЕКАДа, где соединяются Полевской и Челябинский тракты.

Недавно редакция ЕТВ отправилась в путешествие по Екатеринбургу и посмотрела, как выглядят дороги на окраинах города. А заодно — сверилась со списком ремонта на 2019 год, чтобы развенчать (или подтвердить) миф о том, что хорошие трассы могут быть только в центре. Подробности здесь.