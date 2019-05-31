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В Екатеринбурге снесли бани, которые выросли на общественной земле

10:00, 31 Май 2019
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Фото: пресс-служба регионального УФССП.
Приставы проследили, чтобы их стерли с лица земли. 
В Железнодорожном районе снесли здание на Чехова, 26, в котором работали автомойка и комплекс бань. Оно было построено на общественной земле и это заметила мэрия Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Владелицу попросили снести самовольную постройку, но она не решилась поднять руку на баню. Пришлось действовать судебным приставам. Бани и автомойки больше нет. А женщине придется заплатить пять тысяч рублей.

В прошлом году в Екатеринбурге тоже пострадала незаконная автомойка площадью 435 квадратных метров. Владелец не получил разрешения на строительство объекта, более того, он возвел двухэтажную постройку на общественной земле. МУГИСО обратилось в свердловский арбитраж с иском о признании здания самовольной постройкой. Так и получилось.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, баня, приставы, снос
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