В Екатеринбурге снесли бани, которые выросли на общественной земле

В Железнодорожном районе снесли здание на Чехова , 26 , в котором работали автомойка и комплекс бань. Оно было построено на общественной земле и это заметила мэрия Екатеринбурга , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Владелицу попросили снести самовольную постройку , но она не решилась поднять руку на баню. Пришлось действовать судебным приставам. Бани и автомойки больше нет. А женщине придется заплатить пять тысяч рублей.



