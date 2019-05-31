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В Екатеринбурге ищут 300 волонтеров саммита GMIS

16:14, 31 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Добровольцы будут помогать иностранным гостям.

В Екатеринбурге начали набор волонтеров саммита производства и индустриализации GMIS-2019. Мероприятие пройдет параллельно с выставкой «Иннопром-2019» с 9 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Для проведения саммита требуется 300 волонтеров. Они будут встречать гостей, помогать в аккредитации и навигации, а также работать администраторами деловой и культурной программы.

Добровольцы должны зарегистрироваться на сайте congress.ru, зайти в личный кабинет и установить отметку в поле «GMIS-2019, Екатеринбург, 09-11.07.19» в разделе «работа». Вопросы можно задать на почту info@congress.ru. На саммите GMIS ожидается около двух тысяч участников, в том числе больше пятисот представителей российских и зарубежных СМИ. На мероприятие ждут глав десяти государств, в том числе первых лиц Российской Федерации.

За пять минут до эмиграции
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, GMIS, саммит, волонтеры, Свердловская область , Екатеринбург
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