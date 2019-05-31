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В Екатеринбурге барбарис вытеснит 150 тысяч цветков

17:52, 31 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Город украсят растениями до конца июня.

В Екатеринбурге начали высаживать цветы и кустарники. Когда грунт достаточно прогрелся, землю перекопали и полили. В этом году в цветниках можно будет увидеть вербену, георгины, бегонию, тагетис и тюльпаны. Они хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы, сообщили в пресс-службе мэрии. Также решили сделать упор на кустарники: барбарис, кизильник, пузыреплодник двух видов, роза ругоза.

Если погода не сильно изменится МБУ «Зеленстрой» будет озеленять по 600 квадратных метров в день. Рабочие должны высадить цветы во всех районах города до конца июня. Потом их нужно будет поливать, пропалывать и высаживать новые вместо затоптанных и вырванных. На улицах города высадят 850 тысяч штук рассады. В прошлом году был миллион, но их заменили кустарниками.

За пять минут до эмиграции
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, цветы, Свердловская область , Екатеринбург
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