В Екатеринбурге барбарис вытеснит 150 тысяч цветков

В Екатеринбурге начали высаживать цветы и кустарники. Когда грунт достаточно прогрелся, землю перекопали и полили. В этом году в цветниках можно будет увидеть вербену, георгины, бегонию, тагетис и тюльпаны. Они хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы, сообщили в пресс-службе мэрии. Также решили сделать упор на кустарники: барбарис, кизильник, пузыреплодник двух видов, роза ругоза.

Если погода не сильно изменится МБУ «Зеленстрой» будет озеленять по 600 квадратных метров в день. Рабочие должны высадить цветы во всех районах города до конца июня. Потом их нужно будет поливать, пропалывать и высаживать новые вместо затоптанных и вырванных. На улицах города высадят 850 тысяч штук рассады. В прошлом году был миллион, но их заменили кустарниками.