Трамваи на месяц перестанут ездить по четырем улицам Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за ремонта на улице Смазчиков закроют движение трамваев по четырем улицам. Работы начнутся 2 июня в 5:00 и продлятся до 10 июля. В этот период трамваи не будут следовать по Комсомольской, Данилы Зверева, Сулимова и Смазчиков, сообщили в ТТУ «Гортранс». То есть придется пережить отсутствие рельсового транспорта от «Академической» до проспекта Космонавтов.

Троллейбусные маршруты № 18 и № 19 также будут закрыты. Возместить их должен троллейбус № 12. Количество машин увеличат, чтобы справиться с потоком пассажиров. Он будет следовать от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов, улице Сулимова. А от станции «Академическая» по Малышева — Карла Либкнехта, Свердлова и проспекту Космонавтов.