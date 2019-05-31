Трамваи на месяц перестанут ездить по четырем улицам Екатеринбурга
11:04, 31 Май 2019
Пассажиров в Кировском районе будет перевозить единственный троллейбус.
В Екатеринбурге из-за ремонта на улице Смазчиков закроют движение трамваев по четырем улицам. Работы начнутся 2 июня в 5:00 и продлятся до 10 июля. В этот период трамваи не будут следовать по Комсомольской, Данилы Зверева, Сулимова и Смазчиков, сообщили в ТТУ «Гортранс». То есть придется пережить отсутствие рельсового транспорта от «Академической» до проспекта Космонавтов.
Троллейбусные маршруты № 18 и № 19 также будут закрыты. Возместить их должен троллейбус № 12. Количество машин увеличат, чтобы справиться с потоком пассажиров. Он будет следовать от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов, улице Сулимова. А от станции «Академическая» по Малышева — Карла Либкнехта, Свердлова и проспекту Космонавтов.
С 18 мая для трамваев также закрыто движение по Макаровскому мосту. Маршруты, проходящие по улице Челюскинцев (№ 3 и № 21), объединят в один (№ 21), который следует от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченская, Волгоградская, Викулова, Татищева, Красноуральская до конечной станции «ВИЗ».
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