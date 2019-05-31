«Светлое будущее»: екатеринбуржцы оценили проект набережной с храмом
09:47, 31 Май 2019
Новый взгляд на площадку нашли несовременным.
В социальных сетях активно обсуждают проект благоустройства набережной, который идет в комплекте с храмом святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На его реализацию планируют потратить 1,2 миллиона рублей. В итоге должен получиться скейтпарк, вписанный в фонтан, детская площадка, зона воркаута, много цветов и скамеек. ЕТВ решил узнать, смог ли проект изменить взгляд людей на место строительства храма.
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Проект храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Видео предоставлено Фондом святой Екатерины.
Журналист Николай Курилов решил, что проектировщики оставили вокруг храма недостаточно зелени, нарушив тем самым гармонию сооружения и природы. Другой минус, который он усмотрел — церковная стилистика на площади.
«Можно было не прерывать аллею и врезать деревья в плитку, как это сделано около ЕЦ. Так бы эффект храма, который все-таки не разорвал сквер, а стоит в сквере, можно было создать. От этого отказались. Да еще и на площадь залезли с явно церковной стилистикой и идеологией. Был вопрос о защите сквера. Теперь уже и о защите площади», — написал он на своей странице в Facebook.
Дизайнер Владислав Деревянных нашел в проекте скрытые мотивы и решил говорить картинками:
Депутат Константин Киселев не нашел в проекте ничего современного. Он также считает, что нет смысла строить скейт-парк у фонтана, когда его собираются сделать на противоположном берегу.
«Ролик демонстрирует убогость архитектурного мышления. Фонтан со статуей? Аллея в бюстах? Это вообще что? Это планировочные решения? Откуда эта пошлость? Где разум, фантазия и вкус?», — считает Константин Киселев.
Основатель Монархической партии Антон Баков тоже не остался в стороне от обсуждения. Только он решил, что ролик, подготовленный фондом, слишком идеален.
«Приглядитесь. Ведь храм не главное. Главное люди. Посмотрите, в их „светлом будущем“ ведь нет обкакавшихся детей, стариков, гастарбайтеров, просто бедных», — решил он.
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков положительно оценил сам проект, но решил, что сейчас публиковать его уже бессмысленно.
«А если серьезно, то любая PR-акция храма в сквере прямо сейчас — это деньги на ветер. Горожане в подавляющем большинстве уже определились: „Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо“. Как сказал губернатор „мы прошли этот конфликт, вопрос исчерпан“. Или нет?», — считает он.
Пресс-секретарь екатеринбургской Епархии Анжелла Тамбова сообщила, что представленный ролик — это только предварительная верссия. Презентация проекта продолжится.
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