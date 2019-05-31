Свердловская семья получила президентский орден за многодетность

Семья Сыропятовых из Красноуфимска с девятью детьми ( восемь девочек , один мальчик) получила орден « Родительская слава» в Кремле. Максим и Лилия приехали в Москву вместе со всеми своими отпрысками — в церемонии награждения участвовал даже полугодовалый Ваня.



Глава семейства работает монтером на железной дороге , а его супруга занимается домашним хозяйством ( у семьи свой дом в Красноуфимске) и воспитанием детей. Пять старших дочек уже учатся в школе , еще двое — ходят в детский сад , двухгодовалая Маша и маленький Вова пока остаются с мамой.