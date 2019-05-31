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Свердловская семья получила президентский орден за многодетность

08:40, 31 Май 2019
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Сыропятовы из Красноуфимска съездили в Кремль с девятью детьми.
Семья Сыропятовых из Красноуфимска с девятью детьми (восемь девочек, один мальчик) получила орден «Родительская слава» в Кремле. Максим и Лилия приехали в Москву вместе со всеми своими отпрысками — в церемонии награждения участвовал даже полугодовалый Ваня.

Глава семейства работает монтером на железной дороге, а его супруга занимается домашним хозяйством (у семьи свой дом в Красноуфимске) и воспитанием детей. Пять старших дочек уже учатся в школе, еще двое — ходят в детский сад, двухгодовалая Маша и маленький Вова пока остаются с мамой.
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В предыдущие годы мы награждали семью Сыропятовых региональными наградами. Теперь они получили орден из рук президента. Благодарю Максима и Лилию за их родительский подвиг, желаю их семье благополучия и процветания, детям — здоровья и успехов в жизни. Какие же они молодцы!
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, многодетные семьи, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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