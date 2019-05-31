Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

18:23, 31 Май 2019
dengi_rubli.jpg
Фото: pixabay
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в каких ситуациях нужно быть особо внимательными.

Роспотребнадзор рассказал, как обманывают покупателей в автосалонах Екатеринбурга. В ведомстве заявили о многочисленных жалобах горожан в последнее время.

Так, в автосалонах предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации товара. Когда потребитель уже приобрел товар, часто выясняется, что стоимость гораздо выше. Екатеринбуржцев также обманывают с кредитной ставкой: 5,9% годовых до заключения договора вырастают до 20-22% после.

Чтобы вскрыть эти нарушения, специалист Роспотребнадзора совершил контрольную закупку. В ходе мероприятия сотрудника ведомства подтвердил вышеназванные махинации. По указанной схеме работают несколько автосалонов. Страховщиков и продавцов привлекают к административной ответственности, все сведения сообщает в полицию.

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая вместе с арх-группой PODELNIKI от забвения и разрушения Белую башню, рефлекс
Специалисты призывают екатеринбуржцев быть бдительными и осознанно заключать договоры. В первую очередь, вас должно насторожить, что цена автомобиля на сайте существенно ниже среднерыночной. Есть и другие признаки:
  • процентная ставка по кредиту, которая указана в рекламе или при первом общении с менеджером, неоправданно низкая;
  • демонстрация автомобиля постоянно откладывается под различными надуманными предлогами;
  • сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля;
  • действия сотрудников часто направлены на то, чтобы заменить изначально заявленный автомобиль на другой.
За шесть лет на дороги Свердловской области потратят 13 миллиардов
По нацпроекту отремонтируют 176 километров региональных трасс.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, автосалон, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Сумма мнений Σ
Диалоги у забора. Хроники противостояния в сквере. Большой репортаж
Диалоги у забора. Хроники противостояния в сквере. Большой репортаж
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова