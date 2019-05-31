Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

Роспотребнадзор рассказал, как обманывают покупателей в автосалонах Екатеринбурга. В ведомстве заявили о многочисленных жалобах горожан в последнее время.

Так, в автосалонах предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации товара. Когда потребитель уже приобрел товар, часто выясняется, что стоимость гораздо выше. Екатеринбуржцев также обманывают с кредитной ставкой: 5,9% годовых до заключения договора вырастают до 20-22% после.

Чтобы вскрыть эти нарушения, специалист Роспотребнадзора совершил контрольную закупку. В ходе мероприятия сотрудника ведомства подтвердил вышеназванные махинации. По указанной схеме работают несколько автосалонов. Страховщиков и продавцов привлекают к административной ответственности, все сведения сообщает в полицию.