Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах
Роспотребнадзор рассказал, как обманывают покупателей в автосалонах Екатеринбурга. В ведомстве заявили о многочисленных жалобах горожан в последнее время.
Так, в автосалонах предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации товара. Когда потребитель уже приобрел товар, часто выясняется, что стоимость гораздо выше. Екатеринбуржцев также обманывают с кредитной ставкой: 5,9% годовых до заключения договора вырастают до 20-22% после.
Чтобы вскрыть эти нарушения, специалист Роспотребнадзора совершил контрольную закупку. В ходе мероприятия сотрудника ведомства подтвердил вышеназванные махинации. По указанной схеме работают несколько автосалонов. Страховщиков и продавцов привлекают к административной ответственности, все сведения сообщает в полицию.
- процентная ставка по кредиту, которая указана в рекламе или при первом общении с менеджером, неоправданно низкая;
- демонстрация автомобиля постоянно откладывается под различными надуманными предлогами;
- сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля;
- действия сотрудников часто направлены на то, чтобы заменить изначально заявленный автомобиль на другой.