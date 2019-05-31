Путин официально связал Кольцово с Акинфием Демидовым

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На момент завершения интернет-голосования , автор уральских сказов опережал соперников. Но подсчет голосов , отправленных на конкурс через смс , социальные сети , на « горячую линию» или указанных в анкетах , вывел в лидеры предпринимателя из династии Демидовых. В голосовании приняли участие 132 тысячи человек. В Архангельске , Нижневартовске и Санкт-Петербурге пришлось проводить второй тур.

Президент России Владимир Путин официально присвоил Кольцово имя Акинфия Демидова. Соответствующий указ со списком всех переименованных российских аэропортов опубликован на портале правовой информации. Проект о донаименовании 45 воздушных гаванейВеликие имена России» в 2018 году запустила общественная палата РФ. Жители городов составили лог-лист кандидатова потом голосовали за них на специальном сайте проекта. В Екатеринбурге самыми популярными стали имена писателя Павла Бажовапромышленника Акинфия Демидова и маршала Георгия Жукова.