Путин официально связал Кольцово с Акинфием Демидовым
14:44, 31 Май 2019
Жители проголосовали за промышленника в проекте «Великие имена России».
Президент России Владимир Путин официально присвоил Кольцово имя Акинфия Демидова. Соответствующий указ со списком всех переименованных российских аэропортов опубликован на портале правовой информации. Проект о донаименовании 45 воздушных гаваней «Великие имена России» в 2018 году запустила общественная палата РФ. Жители городов составили лог-лист кандидатов, а потом голосовали за них на специальном сайте проекта. В Екатеринбурге самыми популярными стали имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и маршала Георгия Жукова.
На момент завершения интернет-голосования, автор уральских сказов опережал соперников. Но подсчет голосов, отправленных на конкурс через смс, социальные сети, на «горячую линию» или указанных в анкетах, вывел в лидеры предпринимателя из династии Демидовых. В голосовании приняли участие 132 тысячи человек. В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге пришлось проводить второй тур.
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