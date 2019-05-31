Мэрия сэкономила 30 миллионов на благоустройстве Зеленой рощи

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика , который благоустроит Зеленую рощу. Победителем аукциона стала компания АО « Свердловскавтодор», предложившая цену в 130,7 миллиона рублей ( начальная цена контракта — 161 миллион рублей). Предприятие принадлежит УГМК и занимается строительством и ремонтом дорог. Заявка компании « Бизннесконсалтинг» не соответствовала требованием, « Лев», « Сугрупп», и « Дорожный центр Железной дороги» отсеялись на первом этапе. В финале оказалось только ООО « ПСК Спецконструкция», сбившее цену до 131 миллиона ( этого оказалось недостаточно).



