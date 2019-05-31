Мэрия сэкономила 30 миллионов на благоустройстве Зеленой рощи
11:50, 31 Май 2019
Аукцион выиграла компания «Свердловскавтодор», которая активнее других сбивала цену.
Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который благоустроит Зеленую рощу. Победителем аукциона стала компания АО «Свердловскавтодор», предложившая цену в 130,7 миллиона рублей (начальная цена контракта — 161 миллион рублей). Предприятие принадлежит УГМК и занимается строительством и ремонтом дорог. Заявка компании «Бизннесконсалтинг» не соответствовала требованием, «Лев», «Сугрупп», и «Дорожный центр Железной дороги» отсеялись на первом этапе. В финале оказалось только ООО «ПСК Спецконструкция», сбившее цену до 131 миллиона (этого оказалось недостаточно).
Проект благоустройства Зеленой рощи вызвал возмущение общественников. Им не понравилось обилие фонарей и вырубка деревьев под идеально прямые дорожки. Мэр Александр Высокинский сходил в парк и обещал «вильнуть» проектом, если найдутся здоровые деревья. Борьбу за Зеленую рощу мы освещали здесь.
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