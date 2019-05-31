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Министр строительства РФ будет готовить Екатеринбург к будущему

14:55, 31 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Якушев возглавил оргкомитет форума городов. 

Министр строительства РФ Владимир Якушев возглавил оргкомитет по подготовке ко всемирному дню городов ООН-Хабитат. Мероприятие пройдет параллельно с форумом высотного строительства 100+ Forum, 31 октября, сообщили в департаменте информполитики региона. «Екатеринбург — один из наиболее благоустроенных городов России, здесь бурно развивается жилищное строительства», — заявил министр.

Генеральная Ассамблея ООН учредила всемирный день городов 27 декабря 2013 года. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — это «Город будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных стран, эксперты и журналисты. Глава Екатеринбурга Александр Выскоинский уже представил столицу Урала как главную площадку во время визита в Кению.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, форум 100+, презентация, форум городов, Владимир Якушев
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