Министр строительства РФ будет готовить Екатеринбург к будущему

Министр строительства РФ Владимир Якушев возглавил оргкомитет по подготовке ко всемирному дню городов ООН-Хабитат. Мероприятие пройдет параллельно с форумом высотного строительства 100+ Forum, 31 октября, сообщили в департаменте информполитики региона. «Екатеринбург — один из наиболее благоустроенных городов России, здесь бурно развивается жилищное строительства», — заявил министр.

Генеральная Ассамблея ООН учредила всемирный день городов 27 декабря 2013 года. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — это «Город будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных стран, эксперты и журналисты. Глава Екатеринбурга Александр Выскоинский уже представил столицу Урала как главную площадку во время визита в Кению.