Командировочных екатеринбургских геодезистов развернули на таможне

Кольцовские таможенники нашли геодезические приборы в багаже двух пассажиров, летевших из Екатеринбурга в Ташкент. Они рассказали, что техника пригодится им в командировке. Но работодатель должен был подать декларацию на временный ввоз оборудования, так как оно не предназначено для личного пользования.

Таможенный сбор обычно не превышает тысячи рублей, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Пассажирам пришлось отложить командировку. Возбудили уголовное дело об административном правонарушении. Геодезистам грозит штраф от половины до двукратной стоимости оборудования.