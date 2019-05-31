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Командировочных екатеринбургских геодезистов развернули на таможне

13:05, 31 Май 2019
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Фото: pixabay
Мужчины не задекларировали свои тохометры.

Кольцовские таможенники нашли геодезические приборы в багаже двух пассажиров, летевших из Екатеринбурга в Ташкент. Они рассказали, что техника пригодится им в командировке. Но работодатель должен был подать декларацию на временный ввоз оборудования, так как оно не предназначено для личного пользования.

Таможенный сбор обычно не превышает тысячи рублей, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Пассажирам пришлось отложить командировку. Возбудили уголовное дело об административном правонарушении. Геодезистам грозит штраф от половины до двукратной стоимости оборудования.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Кольцово, таможня, Свердловская область , Екатеринбург
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