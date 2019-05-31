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Алексея Федорченко номинировали на премию «Человек года 2019»

16:22, 31 Май 2019
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Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
Мужской журнал GQ положительно оценил фильм екатеринбургского режиссера «Война Анны».

Ежемесячный мужской журнал о стиле, девушках, развлечениях и культуре GQ включил екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко в список номинантов на премию «Человек года 2019». Федорченко может победить в номинации «Режиссер года» благодаря фильму «Война Анны», за который он уже получил множество наград. Последней из них стала «Ника» в номинации «Самый лучший фильм».

Кроме Алексея Федорченко на звание «Режиссера года» претендуют Жора Крыжовников, Павел Лунгин, Кантемир Балаганов и Кирилл Серебренников. Чтобы поддержать екатеринбургского автора, необходимо проголосовать за него до 31 июля на сайте GQ.

В перерыве между работой разъездами Алексея Федорченко ЕТВ встречался с ним и говорил о том, что болит и волнует. Подробности ищите в нашем интервью.

За пять минут до эмиграции
Интервью с ВИЧ-положительным геем, навсегда уезжающим из Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, премия, фильм, кино
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