Алексея Федорченко номинировали на премию «Человек года 2019»

Ежемесячный мужской журнал о стиле, девушках, развлечениях и культуре GQ включил екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко в список номинантов на премию «Человек года 2019». Федорченко может победить в номинации «Режиссер года» благодаря фильму «Война Анны», за который он уже получил множество наград. Последней из них стала «Ника» в номинации «Самый лучший фильм».

Кроме Алексея Федорченко на звание «Режиссера года» претендуют Жора Крыжовников, Павел Лунгин, Кантемир Балаганов и Кирилл Серебренников. Чтобы поддержать екатеринбургского автора, необходимо проголосовать за него до 31 июля на сайте GQ.

В перерыве между работой разъездами Алексея Федорченко ЕТВ встречался с ним и говорил о том, что болит и волнует. Подробности ищите в нашем интервью.