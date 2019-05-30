В екатеринбургской епархии заявили, что горожанам нужны храмы

Кроме того, пресс-секретарь епархии рассказала о своей беседе с настоятелем часовни святой Екатерины отцом Иоанном Никулиным. Он объяснил ей, что посетителей надо считать не за один приход, а за месяц. «Метро часто тоже пустое и работает в убыток, никто же не говорит, давайте не строить вторую ветку», — сказал отец Иоанн. Также он сообщил, что часовню святой Екатерины посещают 36,5 тысячи человек в год. Если посчитать, что столько же приходят в каждый из 61 храма в Екатеринбурге, получится 2 226 500 горожан, написала Анжела Тамбова.

Напомним, 13 мая сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге огородили забором. Это вызвало недовольство у горожан, и они начали протестовать, требуя остановить строительство. В итоге мэрия решила провести опрос, чтобы выяснить, нужен ли храм святой Екатерины жителям уральской столицы. Также администрация стала собирать мнения о новых местах для строительства. Накануне она обнародовала 53 варианта, но предложения еще можно присылать до 11:00 30 мая. Все площадки можно посмотреть здесь.