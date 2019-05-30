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В екатеринбургской епархии заявили, что горожанам нужны храмы

10:12, 30 Май 2019
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Фото: проектная документация
Мэрия опубликовала 53 площадки для строительства. Мнения о новых местах для размещения собора можно присылать до 11 часов 30 мая.

Пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что екатеринбуржцам не хватает храмов. По ее мнению, на это указывает то, что мэрия опубликовала 53 площадки для размещения храма святой Екатерины. «Кроме 61 храма традиционной архитектуры, в Екатеринбурге еще 30 приходов, которые ютятся в приспособленных помещениях.Так что неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», — написала Тамбова в Facebook.

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Кроме того, пресс-секретарь епархии рассказала о своей беседе с настоятелем часовни святой Екатерины отцом Иоанном Никулиным. Он объяснил ей, что посетителей надо считать не за один приход, а за месяц. «Метро часто тоже пустое и работает в убыток, никто же не говорит, давайте не строить вторую ветку», — сказал отец Иоанн. Также он сообщил, что часовню святой Екатерины посещают 36,5 тысячи человек в год. Если посчитать, что столько же приходят в каждый из 61 храма в Екатеринбурге, получится 2 226 500 горожан, написала Анжела Тамбова.

Напомним, 13 мая сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге огородили забором. Это вызвало недовольство у горожан, и они начали протестовать, требуя остановить строительство. В итоге мэрия решила провести опрос, чтобы выяснить, нужен ли храм святой Екатерины жителям уральской столицы. Также администрация стала собирать мнения о новых местах для строительства. Накануне она обнародовала 53 варианта, но предложения еще можно присылать до 11:00 30 мая. Все площадки можно посмотреть здесь.

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, строительство, Епархия, религия
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