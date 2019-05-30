Свердловских предпринимателей заставили искать черный лом
13:38, 30 Май 2019
В регионе организуют горячую линию, чтобы узнать о нелегальных пунктах.
Свердловская полиция подключила предпринимателей и бизнесменов к борьбе с незаконными пунктами приема цветных металлов. Помощники обещали помогать начинающим предпринимателям получить лицензию и сделать рынок легальным. А о тех, кто сдает в лом краденное имущество — сообщать в полицию. Также бизнесмены предложили создать горячую линию, куда можно было бы быстро сообщить о нелегалах.
«К большому сожалению, бывают случаи, когда криминальные истории в данной сфере заканчиваются не банальным воровством, а изощренными убийствами. В результате получается, что люди даже гибнут за металл», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Житель Тавды принес в лом фрагмент металлической трубы. Когда хозяин предприятия достал деньги, чтобы расплатиться, мужчина застрелил его. В барсетке оказалось десять тысяч рублей. Виновного задержала полиция.
Полицейские призвали сообщать обо всех нарушениях на круглосуточный телефон доверия: 358-71-61. Сейчас в Свердловской области лицензию на реализацию лома имеют 378 юридических лиц. С начала 2019 года составили десять человек привлекли к административной ответственности и завели 13 уголовных дел. Из оборота изъяли две тонны черных металлов.
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