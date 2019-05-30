Свердловских предпринимателей заставили искать черный лом

Свердловская полиция подключила предпринимателей и бизнесменов к борьбе с незаконными пунктами приема цветных металлов. Помощники обещали помогать начинающим предпринимателям получить лицензию и сделать рынок легальным. А о тех , кто сдает в лом краденное имущество — сообщать в полицию. Также бизнесмены предложили создать горячую линию , куда можно было бы быстро сообщить о нелегалах.

« К большому сожалению , бывают случаи , когда криминальные истории в данной сфере заканчиваются не банальным воровством , а изощренными убийствами. В результате получается , что люди даже гибнут за металл», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.





Житель Тавды принес в лом фрагмент металлической трубы. Когда хозяин предприятия достал деньги , чтобы расплатиться , мужчина застрелил его. В барсетке оказалось десять тысяч рублей. Виновного задержала полиция.



