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Свердловчанка отсудила у МВД 65 тысяч за ошибку в загранпаспорте

13:07, 30 Май 2019
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Фото: pixabay
Женщина не смогла улететь в Анталью с сыном из-за отсутствия печати в документе.

Министерство внутренних дел России заплатит жительнице Туринска 65 тысяч рублей за сорванный отдых в Анталье. В загранпаспорте женщины не заверили печатью запись о сыне, из-за чего она не смогла улететь в Турцию с ребенком. Оставить его в Екатеринбурге свердловчанка тоже не могла.

Жительница Урала подала иск в Верх-Исетский районный суд и потребовала вернуть ей деньги за тур и расходы на билеты из Туринска до Екатеринбурга. Требования женщины удовлетворили частично: ей вернули 59,8 тысячи рублей убытков и пять тысяч за моральный вред, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию, но суд оставил вердикт в силе. Он постановил, что в ошибке виновато МВД, поскольку оно недобросовестно оформило документы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, отдых, паспорт, Свердловская область , Екатеринбург
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