«Спецавтобаза» заставила экс-директора вернуть 1,2 миллиона убытков

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Руководство « Спецавтобазы» меняется раз в несколько месяцев. В мае пост директора покинул депутат Григорий Вихарев. Он заявил , что предприятию нужен был антикризисный управляющий и он свой долг выполнил. В 2018 году « Спецвтобазу» сначала возглавлял депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. В августе он покинул пост из-за болезни и его место занял замминистра природных ресурсов Сергей Пономарев.

Экс-директорСпецавтобазы» Сергей Пономарев возместит предприятию 1,2 миллиона рублей убытков. Такое решение вынес свердловский арбитражный суд. Пономарев проработал в руководстве регионального оператора всего три месяца. В конце 2018 года он выписал девяти заместителям и работникам компенсацию за увольнение. А через день тоже ушел из МУПа по собственному желанию. Новое руководствоСпецавтобазы» усмотрело в этом превышение должностных полномочий. Суд встал на его сторонутак как трудовой договор не предусматривал выплату выходного пособия.