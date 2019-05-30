«Спецавтобаза» заставила экс-директора вернуть 1,2 миллиона убытков
11:08, 30 Май 2019
Сергей Пономарев зря выплатил заместителям компенсацию за увольнение.
Экс-директор «Спецавтобазы» Сергей Пономарев возместит предприятию 1,2 миллиона рублей убытков. Такое решение вынес свердловский арбитражный суд. Пономарев проработал в руководстве регионального оператора всего три месяца. В конце 2018 года он выписал девяти заместителям и работникам компенсацию за увольнение. А через день тоже ушел из МУПа по собственному желанию. Новое руководство «Спецавтобазы» усмотрело в этом превышение должностных полномочий. Суд встал на его сторону, так как трудовой договор не предусматривал выплату выходного пособия.
Руководство «Спецавтобазы» меняется раз в несколько месяцев. В мае пост директора покинул депутат Григорий Вихарев. Он заявил, что предприятию нужен был антикризисный управляющий и он свой долг выполнил. В 2018 году «Спецвтобазу» сначала возглавлял депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. В августе он покинул пост из-за болезни и его место занял замминистра природных ресурсов Сергей Пономарев.
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