Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

С базы Екатеринбурга забрали тонну санкционных яблок и нектаринов

11:37, 30 Май 2019
whatsapp_image_2019-05-29_at_19.jpg
Фото: пресс-служба свердловского Россельхознадзора
Фрукты были без маркировки и сопроводительных документов.

Накануне сотрудники Россельхознадзора вместе с ФСБ, транспортной прокуратурой и таможенниками проверили плодоовощную базу Екатеринбурга. В ходе проверки они нашли незаконно привезенные нектарины и яблоки. Фрукты без маркировки и сопроводительных документов лежали на четырех складах.

Работники ведомства изъяли нектарины, яблоки и уничтожили их на полигоне для отходов, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая от разрушения Белую башню, рефлексирует о сквере.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «С базы Екатеринбурга забрали тонну санкционных яблок и нектаринов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Россельзознадзор, фрукты, Свердловская область , контрафакт
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.