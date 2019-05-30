С базы Екатеринбурга забрали тонну санкционных яблок и нектаринов
11:37, 30 Май 2019
Фрукты были без маркировки и сопроводительных документов.
Накануне сотрудники Россельхознадзора вместе с ФСБ, транспортной прокуратурой и таможенниками проверили плодоовощную базу Екатеринбурга. В ходе проверки они нашли незаконно привезенные нектарины и яблоки. Фрукты без маркировки и сопроводительных документов лежали на четырех складах.
Работники ведомства изъяли нектарины, яблоки и уничтожили их на полигоне для отходов, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
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