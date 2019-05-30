Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом
18:12, 30 Май 2019
Епархия и инвесторы уверены, что протесты произошли из-за недостатка информации о проекте.
Фонд Святой Екатерины показал, как будет выглядеть набережная, если храм святой Екатерины построят в сквере у Драмтеатра. На благоустройство планировали потратить 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму входило озеленение территории до Макаровского моста, строительство скейтпарка, спортивных и детских площадок, танцевальной зоны, а также установка новых скамеек и монтаж проводки для звукового оборудования.
Мэрия Екатеринубурга закончила сбор предложений по строительству храма святой Екатерины сегодня, 30 мая. Жители предложли 53 разных варианта. Теперь рабочая группа, в которую входят десять защитников сквера, должна отобрать лучшие и вынести их на голосование. Войдет ли в список площадка у Драмтеатра, пока неизвестно. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал отказаться от этого варианта, но позже мэр Александр Высокинский и вице-губернатор Сергей Бидонько заявили, что не стоит так ограничивать выбор людей. Фонд Святой Екатерины и епархия уверены, что протесты возникли из-за недостатка информация о проекте храма.
За чертой зелени
Полина Иванова — о протестах в сквере.
Видео: Фонд Святой Екатерины
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