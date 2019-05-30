Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом

Фонд Святой Екатерины показал , как будет выглядеть набережная , если храм святой Екатерины построят в сквере у Драмтеатра. На благоустройство планировали потратить 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму входило озеленение территории до Макаровского моста , строительство скейтпарка , спортивных и детских площадок , танцевальной зоны , а также установка новых скамеек и монтаж проводки для звукового оборудования.



