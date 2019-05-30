Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом

18:12, 30 Май 2019
cukcuk.jpg
Фото: проектная документация
Епархия и инвесторы уверены, что протесты произошли из-за недостатка информации о проекте.
Фонд Святой Екатерины показал, как будет выглядеть набережная, если храм святой Екатерины построят в сквере у Драмтеатра. На благоустройство планировали потратить 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму входило озеленение территории до Макаровского моста, строительство скейтпарка, спортивных и детских площадок, танцевальной зоны, а также установка новых скамеек и монтаж проводки для звукового оборудования.

Мэрия Екатеринубурга закончила сбор предложений по строительству храма святой Екатерины сегодня, 30 мая. Жители предложли 53 разных варианта. Теперь рабочая группа, в которую входят десять защитников сквера, должна отобрать лучшие и вынести их на голосование. Войдет ли в список площадка у Драмтеатра, пока неизвестно. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал отказаться от этого варианта, но позже мэр Александр Высокинский и вице-губернатор Сергей Бидонько заявили, что не стоит так ограничивать выбор людей. Фонд Святой Екатерины и епархия уверены, что протесты возникли из-за недостатка информация о проекте храма.
За чертой зелени
Полина Иванова — о протестах в сквере.

Видео: Фонд Святой Екатерины

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Фонд Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Сумма мнений Σ
Эскроу-счета. Что меняется на рынке новостроек?
Эскроу-счета. Что меняется на рынке новостроек?
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова