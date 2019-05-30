Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Продюсер Алексея Иванова напишет книгу о своем опыте продвижения

13:35, 30 Май 2019
1471338_588334741240361_888031340_n.jpg
Юлия Зайцева (по центру) с Алексеем Ивановым (слева)
Фото: Facebook Юлии Зайцевой
Юлия Зайцева расскажет читателям, как правильно монетизировать тексты.

Продюсер екатеринбургского автора Алексея Иванова Юлия Зайцева напишет книгу о своей работе. В Facebook она рассказала о том, что получает много писем от сценаристов, актеров, художников, но не отвечает на них, поскольку не компетентна в искусстве и просто не успевает. «А помочь хочется, хотя бы в том, в чем я действительно разбираюсь: в книгах и сценариях. Главный вопрос всех моих адресатов: как правильно монетизировать тексты. Я решила, что напишу об этом книгу, конкретную, практичную с адресами, паролями, явками и волшебными словами», — объяснила Зайцева.

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая от разрушения Белую башню, рефлексирует о сквере.

В работе продюсер писателя Алексея Иванова хочет обобщить свой опыт и попросить помощи у коллег, которые занимаются книгами и кино. «Я включу туда таблицы и интервью, истории успеха и путеводители для дебютантов, алгоритмы расчетов и прочий инструментарий», — добавила продюсер. Несмотря на написание книги, девушка продолжит работу с автором из Екатеринбурга.

Напомним, Алексей Иванов является создателем цикла «Тобол», книг «Географ глобус пропил», «Ебург», «Общага-на-крови», «Пищеблок» и других произведений. В конце мая писатель встретился с Юрием Дудем и рассказал ему о 90-х.

Свердловчанка отсудила у МВД 65 тысяч за ошибку в загранпаспорте
Женщина не смогла улететь в Анталью с сыном из-за отсутствия печати в документе.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Продюсер Алексея Иванова напишет книгу о своем опыте продвижения»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, писатель, книга, продюсер, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.