Продюсер Алексея Иванова напишет книгу о своем опыте продвижения

В работе продюсер писателя Алексея Иванова хочет обобщить свой опыт и попросить помощи у коллег, которые занимаются книгами и кино. «Я включу туда таблицы и интервью, истории успеха и путеводители для дебютантов, алгоритмы расчетов и прочий инструментарий», — добавила продюсер. Несмотря на написание книги, девушка продолжит работу с автором из Екатеринбурга.

Напомним, Алексей Иванов является создателем цикла «Тобол», книг «Географ глобус пропил», «Ебург», «Общага-на-крови», «Пищеблок» и других произведений. В конце мая писатель встретился с Юрием Дудем и рассказал ему о 90-х.