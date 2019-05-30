Продюсер Алексея Иванова напишет книгу о своем опыте продвижения
Продюсер екатеринбургского автора Алексея Иванова Юлия Зайцева напишет книгу о своей работе. В Facebook она рассказала о том, что получает много писем от сценаристов, актеров, художников, но не отвечает на них, поскольку не компетентна в искусстве и просто не успевает. «А помочь хочется, хотя бы в том, в чем я действительно разбираюсь: в книгах и сценариях. Главный вопрос всех моих адресатов: как правильно монетизировать тексты. Я решила, что напишу об этом книгу, конкретную, практичную с адресами, паролями, явками и волшебными словами», — объяснила Зайцева.
В работе продюсер писателя Алексея Иванова хочет обобщить свой опыт и попросить помощи у коллег, которые занимаются книгами и кино. «Я включу туда таблицы и интервью, истории успеха и путеводители для дебютантов, алгоритмы расчетов и прочий инструментарий», — добавила продюсер. Несмотря на написание книги, девушка продолжит работу с автором из Екатеринбурга.
Напомним, Алексей Иванов является создателем цикла «Тобол», книг «Географ глобус пропил», «Ебург», «Общага-на-крови», «Пищеблок» и других произведений. В конце мая писатель встретился с Юрием Дудем и рассказал ему о 90-х.