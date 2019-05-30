Президент «Урала» сказал, что еще ждет в команду Кокорина и Мамаева
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все еще ждет в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом Иванов заявил в интервью Sport-express, когда его спросили, может ли Мамаев оказаться зимой в «Урале». Он отметил, что осужденных футболистов «надо было раньше освобождать» и добавил:
Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в «Урале»»? Никогда не говори «никогда».
Ранее Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду.
Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и довели его до реанимации. Затем опальные спортсмены устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга Дениса Пака. 8 мая суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к году и пяти месяцам колонии общего режима.