Президент «Урала» сказал, что еще ждет в команду Кокорина и Мамаева

Ранее Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду.

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и довели его до реанимации. Затем опальные спортсмены устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга Дениса Пака. 8 мая суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к году и пяти месяцам колонии общего режима.