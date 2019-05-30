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Президент «Урала» сказал, что еще ждет в команду Кокорина и Мамаева

12:35, 30 Май 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В октябре 2018 года Григорий Иванов уже сообщал, что хотел бы принять двух осужденных игроков.

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все еще ждет в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом Иванов заявил в интервью Sport-express, когда его спросили, может ли Мамаев оказаться зимой в «Урале». Он отметил, что осужденных футболистов «надо было раньше освобождать» и добавил:

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая от разрушения Белую башню, рефлексирует о сквере.

Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в «Урале»»? Никогда не говори «никогда».

Григорий Иванов
президент ФК "Урал"

Ранее Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду.

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и довели его до реанимации. Затем опальные спортсмены устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга Дениса Пака. 8 мая суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к году и пяти месяцам колонии общего режима.

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В конкурсе поучаствовала одна компания, заявку которой отклонили. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, футбол, ФК "Урал", спорт, Свердловская область , Екатеринбург, Григорий Иванов
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