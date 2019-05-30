Круиз из Лондона обойдется екатеринбуржцам, как однушка в Кольцово

Специалисты сайта N1.RU сравнили стоимость квартир в Екатеринбурге и отдых в Дубае, Майами, на Мальдивах и других лучших мировых курортах. Для подсчета они взяли перелет из Екатеринбурга, двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле по системе «все включено». Также они добавили в расчеты деньги на оформление визы и питание.

Аналитики выяснили, что чаще всего денег на отдых не хватит даже на однокомнатную квартиру в столице Урала. Так, отпуск в Дубае с проживанием в Atlantis The Palm обойдется в 500 тысяч рублей, а на побережье Доминиканы — в 650 тысяч рублей. На 250 тысяч больше будет стоить отдых в Майами в отеле Betsy. Там есть частный пляж и бар на крыше с видом на океан. Этих средств хватит на комнату в общежитии далеко от центра.