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Круиз из Лондона обойдется екатеринбуржцам, как однушка в Кольцово

14:05, 30 Май 2019
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Фото: pixabay
Аналитики сравнили стоимость квартир в уральской столице и отдых на лучших мировых курортах.

Специалисты сайта N1.RU сравнили стоимость квартир в Екатеринбурге и отдых в Дубае, Майами, на Мальдивах и других лучших мировых курортах. Для подсчета они взяли перелет из Екатеринбурга, двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле по системе «все включено». Также они добавили в расчеты деньги на оформление визы и питание.

Аналитики выяснили, что чаще всего денег на отдых не хватит даже на однокомнатную квартиру в столице Урала. Так, отпуск в Дубае с проживанием в Atlantis The Palm обойдется в 500 тысяч рублей, а на побережье Доминиканы — в 650 тысяч рублей. На 250 тысяч больше будет стоить отдых в Майами в отеле Betsy. Там есть частный пляж и бар на крыше с видом на океан. Этих средств хватит на комнату в общежитии далеко от центра.

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На Мальдивах можно расслабиться за миллион рублей в курортном комплексе Velassaru Maldives. Такой суммы достаточно, чтобы купить комнату в районе Автовокзала, на ВИЗе и в центре. Если вы рассматриваете отдаленные районы, то за миллион можно даже приобрести студию.

Дороже всего — в два миллиона рублей — встанет круиз по средиземному морю из Лондона. Путешествие включает также города Испании, Италии, Франции, Португалии. За два миллиона екатеринбуржцам предлагают однушки в Завокзальном и Кольцово.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, квартиры, недвижимость, отдых , Свердловская область , Екатеринбург
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