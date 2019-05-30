Конкурс на строительство академии Карполя провалился
11:52, 30 Май 2019
В тендере поучаствовала одна компания, заявку которой отклонили.
Власти Свердловской области не смогли найти подрядчика для строительства академии волейбола Николая Карполя. В конкурсе поучаствовала только одна компания ООО «Регионспецстрой», но ее заявку отклонили из-за несоответствующей документации, говорится в заключении на сайте госзакупок.
Спортивный комплекс планируют построить в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. Начальная цена контракта — 412 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.
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