Компанию экс-депутата гордумы Плаксина снова пытаются обанкротить
12:30, 30 Май 2019
Теперь «Уралэнергостройкомплекс» задолжал 11 миллионов.
Компанию экс-депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина «Уралэнергостройкомплекс» снова попытались обанкротить. Согласно картотеке арбитражного суда, долг застройщика сейчас составляет 11,7 миллиона рублей. Заявление оставят без движения до 28 июня.
В последний раз застройщик чуть не обанкротился в апреле по заявлению «Примсоцбанка». Компания не возвращала кредит в 300 миллионов рублей, но после заключила соглашение с банком. Компании Плаксина участвовали в строительстве ЖК «Первый Николаевский» и «Новый Уктус», но не смогли выполнить обязательства перед дольщиками. Застройщика обвинили в мошенничестве.
Самый крупный недострой, ЖК «Первый Николаевский», в 2012 году начала возводить компания «Уктусстрой». Первую очередь комплекса должны были сдать в августе 2015 года, вторую — в июне 2018 года. Из-за долгов работы приостановили в 2016 году. Через год был подписан меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» между Сбербанком, компанией Prinzip и Игорем Плаксиным. В итоге, жильцы первой очереди получили ключи от своих квартир.
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