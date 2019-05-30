Компанию экс-депутата гордумы Плаксина снова пытаются обанкротить 

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В последний раз застройщик чуть не обанкротился в апреле по заявлению « Примсоцбанка». Компания не возвращала кредит в 300 миллионов рублей , но после заключила соглашение с банком. Компании Плаксина участвовали в строительстве ЖК « Первый Николаевский» и « Новый Уктус», но не смогли выполнить обязательства перед дольщиками. Застройщика обвинили в мошенничестве.





Самый крупный недострой , ЖК « Первый Николаевский», в 2012 году начала возводить компания « Уктусстрой». Первую очередь комплекса должны были сдать в августе 2015 года , вторую — в июне 2018 года. Из-за долгов работы приостановили в 2016 году. Через год был подписан меморандум о завершении строительства « Первого Николаевского» между Сбербанком , компанией Prinzip и Игорем Плаксиным. В итоге , жильцы первой очереди получили ключи от своих квартир.

Компанию экс-депутата гордумы Екатеринбурга Игоря ПлаксинаУралэнергостройкомплекс» снова попытались обанкротить. Согласно картотеке арбитражного судадолг застройщика сейчас составляет 11,7 миллиона рублей. Заявление оставят без движения до 28 июня.