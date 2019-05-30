Камень в сквере: Бидонько открыл аллею Дружбы Народов

В сквере УрГПУ высадили первые 20 деревьев Аллеи дружбы народов. Три часа на участке между станцией метро «Машиностроителей» и памятником Труженникам тыла танцевали, пели и читали стихи представители национальных диаспор. После этого вице-губернатор Сергей Бидонько, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко и спикер гордумы Игорь Володин открыли символичный камень.

Каждое дерево получило табличку с наименованием народа, который его посадил. Планируется, что алею будут дополнять иностранные гости, приезжающие в Екатеринбург. Также в сквере и дальше планируют проводить национальные праздники. Садили рябины и яблони: символ Урала и символ.

Смотрите, как это было: