Камень в сквере: Бидонько открыл аллею Дружбы Народов
18:37, 30 Май 2019
У станции «Машиностроителей» высадили яблони и рябины.
В сквере УрГПУ высадили первые 20 деревьев Аллеи дружбы народов. Три часа на участке между станцией метро «Машиностроителей» и памятником Труженникам тыла танцевали, пели и читали стихи представители национальных диаспор. После этого вице-губернатор Сергей Бидонько, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко и спикер гордумы Игорь Володин открыли символичный камень.
Каждое дерево получило табличку с наименованием народа, который его посадил. Планируется, что алею будут дополнять иностранные гости, приезжающие в Екатеринбург. Также в сквере и дальше планируют проводить национальные праздники. Садили рябины и яблони: символ Урала и символ.
Смотрите, как это было:
За чертой зелени
Полина Иванова — о протестах в сквере.
Фото в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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