Гордума Екатеринбурга выбрала делегатов в рабочую группу по храму
19:17, 30 Май 2019
В переговорах будут участвовать восемь человек.
Депутаты гордумы Екатеринбурга определились, кто войдет в рабочую группу по расположению храма святой Екатерины. Как и планировалась, каждая комиссия делегировала по одному представителю. Как рассказали источники ЕТВ в гордуме, обсуждать и принимать решение по судьбе сквера и собора будут:
- Комиссия по городскому хозяйству — Александр Колесников («Справедливая Россия»)
- Комиссия по бюджету — Елена Бондаренко («Единая Россия»)
- Комиссия по образованию — Алексей Мещеряков («Справедливая Россия»)
- Комиссия по местному самоуправлению — Алексей Вихарев («Единая Россия»)
- Комиссия по экономическому развитию — Григорий Вихарев (ЛДПР)
- Комиссия по муниципальной собственности — Михаил Вечкензин («Справедливая Россия»)
- Комиссия по соцзащите — Олег Гордеев (КПРФ)
В рабочую группу не вошел депутат Константин Киселев, который каждый день находился в сквере у Драмтеатра. Состав комиссии дополнят по одному представителю общественной палаты, избиркома, свердловского отделения союза архитекторов, два человека от РПЦ и представитель ООО «Храм святой Екатерины». Пять своих делегатов также должны выбрать сторонники сообщества «Храмы и скверы Екатеринбурга». Их будут представлять пять из десяти названных ранее человек. Читайте здесь.
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