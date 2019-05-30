Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Гордума Екатеринбурга выбрала делегатов в рабочую группу по храму 

19:17, 30 Май 2019
yvaa_1.jpg
Фото: ЕТВ
В переговорах будут участвовать восемь человек.
Депутаты гордумы Екатеринбурга определились, кто войдет в рабочую группу по расположению храма святой Екатерины. Как и планировалась, каждая комиссия делегировала по одному представителю. Как рассказали источники ЕТВ в гордуме, обсуждать и принимать решение по судьбе сквера и собора будут:

  1. Комиссия по городскому хозяйству — Александр Колесников («Справедливая Россия»)
  2. Комиссия по бюджету — Елена Бондаренко («Единая Россия»)
  3. Комиссия по образованию — Алексей Мещеряков («Справедливая Россия»)
  4. Комиссия по местному самоуправлению — Алексей Вихарев («Единая Россия»)
  5. Комиссия по экономическому развитию — Григорий Вихарев (ЛДПР)
  6. Комиссия по муниципальной собственности — Михаил Вечкензин («Справедливая Россия»)
  7. Комиссия по соцзащите — Олег Гордеев (КПРФ)


В рабочую группу не вошел депутат Константин Киселев, который каждый день находился в сквере у Драмтеатра. Состав комиссии дополнят по одному представителю общественной палаты, избиркома, свердловского отделения союза архитекторов, два человека от РПЦ и представитель ООО «Храм святой Екатерины». Пять своих делегатов также должны выбрать сторонники сообщества «Храмы и скверы Екатеринбурга». Их будут представлять пять из десяти названных ранее человек. Читайте здесь.

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая вместе с арх-группой PODELNIKI от забвения и разрушения Белую башню, рефлекс
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Гордума Екатеринбурга выбрала делегатов в рабочую группу по храму »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Сумма мнений Σ
Эскроу-счета. Что меняется на рынке новостроек?
Эскроу-счета. Что меняется на рынке новостроек?
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова