Гордума Екатеринбурга выбрала делегатов в рабочую группу по храму 





В рабочую группу не вошел депутат Константин Киселев, который каждый день находился в сквере у Драмтеатра. Состав комиссии дополнят по одному представителю общественной палаты, избиркома, свердловского отделения союза архитекторов, два человека от РПЦ и представитель ООО «Храм святой Екатерины». Пять своих делегатов также должны выбрать сторонники сообщества «Храмы и скверы Екатеринбурга». Их будут представлять пять из десяти названных ранее человек. Читайте здесь.