Глава ВЦИОМ объяснил, почему протест вспыхнул именно в Екатеринбурге

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« Там сильная региональная идентичность. Вы помните , где Уральская республика была провозглашена? Вот она там и была провозглашена. И там , между прочим , на волне этого протеста и флаги даже кто-то вытащил Уральской республики , парой флагов махали. И , конечно , екатеринбуржцы — это люди самостоятельные , свободные , со своей позицией и с любовью к своему городу , к своему региону , к своему Уралу. Есть города с существенно менее выраженной региональной идентичностью , где строятся храмы в похожих местах , но никакого конфликта это не вызывает», — сказал Валерий Федоров.



Сейчас администрация Екатеринбурга готовится к опросу горожан по месту для строительства храма святой Екатерины. Для этого она предварительно попросила прислать обращения со списком мест , где бы сооружение было уместно. За неделю таких обращений поступило около восьми тысяч. Самые популярные места объединили в список , смотрите его Сейчас администрация Екатеринбурга готовится к опросу горожан по месту для строительства храма святой Екатерины. Для этого она предварительно попросила прислать обращения со списком местгде бы сооружение было уместно. За неделю таких обращений поступило около восьми тысяч. Самые популярные места объединили в списоксмотрите его здесь

Глава ВЦИОМкоторый провел тот самый опрос о сквере в Екатеринбургегде 74% горожан высказались против строительства храма святой Екатерины в этом местеВалерий Федоров рассказал в эфиреДождя» о томпочему именно в центре Свердловской области вспыхнул протест. Видео было опубликовано в телеграм-каналеГлавный канал Екатеринбурга».