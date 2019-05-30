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Глава ВЦИОМ объяснил, почему протест вспыхнул именно в Екатеринбурге

08:09, 30 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Валерий Федоров рассказал о «сильной уральской идентичности» в эфире «Дождя».
Глава ВЦИОМ, который провел тот самый опрос о сквере в Екатеринбурге, где 74% горожан высказались против строительства храма святой Екатерины в этом месте, Валерий Федоров рассказал в эфире «Дождя» о том, почему именно в центре Свердловской области вспыхнул протест. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Главный канал Екатеринбурга».

«Там сильная региональная идентичность. Вы помните, где Уральская республика была провозглашена? Вот она там и была провозглашена. И там, между прочим, на волне этого протеста и флаги даже кто-то вытащил Уральской республики, парой флагов махали. И, конечно, екатеринбуржцы — это люди самостоятельные, свободные, со своей позицией и с любовью к своему городу, к своему региону, к своему Уралу. Есть города с существенно менее выраженной региональной идентичностью, где строятся храмы в похожих местах, но никакого конфликта это не вызывает», — сказал Валерий Федоров.

Сейчас администрация Екатеринбурга готовится к опросу горожан по месту для строительства храма святой Екатерины. Для этого она предварительно попросила прислать обращения со списком мест, где бы сооружение было уместно. За неделю таких обращений поступило около восьми тысяч. Самые популярные места объединили в список, смотрите его здесь.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, протест, Екатеринбург
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