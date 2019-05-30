Екатеринбуржец похитил из коттеджа часы и ювелирку на два миллиона

Екатеринбуржец ограбил коттедж на Зеленогорской. С конца марта он устанавливал в доме систему видеонаблюдения и сигнализацию. За работу мужчина должен был получить деньги, но, видимо, решил, что их ему мало. Поэтому прихватил с собой двое часов и ювелирные украшения, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подозреваемый сдал чужие вещи в ломбард и получил за них 200 тысяч рублей. В действительности сумма ущерба составила два миллиона рублей. Мужчину задержали, и он сознался в преступлении. На техника по монтажу завели уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.