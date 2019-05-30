Екатеринбуржцы снова будут летать в Салоники

Екатеринбуржцы снова смогут летать в Салоники. Рейсы в греческий город будет выполнять авиакомпания Ellinair с 1 июня. Вылеты в Салоники запланировали на 06:35 по субботам и в 06:00 по средам, рассказали ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово. Время в пути составит четыре часа 50 минут. Отправиться в греческий город можно будет на Airbus A320 и Airbus A319 вместимостью 180 и 144 человека.

Салоники — второй по численности населения город Греции. В нем расположены университет Аристотеля, аэропорт Македония и крупный морской порт. До октября 2018 года рейсы в Салоники тоже выполняла Ellinair.