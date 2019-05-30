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Екатеринбургские начальники лояльно отнеслись к ЛГБТ-работникам

09:27, 30 Май 2019
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Фото: pixabay
Представители местных компаний заявили, что они не смотрят на сексуальную ориентацию.

Аналитики сервиса Зарплата.ру узнали у екатеринбуржцев об их отношении к коллегам, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Всего в опросе приняли участие 210 представителей местных компаний и 740 горожан. Оказалось, большинство работодателей не отказали бы в устройстве на работу из-за сексуальной ориентации. Решение об отказе принимали только 8% руководителей.

Кроме того, 62% респондентов заявили, что не изменили бы свое отношение к коллеге гомо- и бисексуальной ориентации, а 12% сблизились бы и поддержали. Резкие гомофобные настроения проявили только 5% анкетируемых. Они сообщили, что перестали бы общаться с коллегой. Такого мнения придерживались строители и промышленники. А самыми толерантными оказались бухгалтеры, финансисты, программисты, деятели науки и образования.

Также 83% респондентов назвали сферы, в которых, по их мнению, абсолютно точно работают представители ЛГБТ. Это шоу-бизнес, бьюти- и фешн-индустрия, дизайн, искусство, культура, реклама и пиар, СМИ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, аналитика, работа, ЛГБТ, Свердловская область , Екатеринбург
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