Екатеринбургские начальники лояльно отнеслись к ЛГБТ-работникам

Аналитики сервиса Зарплата.ру узнали у екатеринбуржцев об их отношении к коллегам, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Всего в опросе приняли участие 210 представителей местных компаний и 740 горожан. Оказалось, большинство работодателей не отказали бы в устройстве на работу из-за сексуальной ориентации. Решение об отказе принимали только 8% руководителей.

Кроме того, 62% респондентов заявили, что не изменили бы свое отношение к коллеге гомо- и бисексуальной ориентации, а 12% сблизились бы и поддержали. Резкие гомофобные настроения проявили только 5% анкетируемых. Они сообщили, что перестали бы общаться с коллегой. Такого мнения придерживались строители и промышленники. А самыми толерантными оказались бухгалтеры, финансисты, программисты, деятели науки и образования.

Также 83% респондентов назвали сферы, в которых, по их мнению, абсолютно точно работают представители ЛГБТ. Это шоу-бизнес, бьюти- и фешн-индустрия, дизайн, искусство, культура, реклама и пиар, СМИ.