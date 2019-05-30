Центр прикурил: у «Рубина» в Екатеринбурге коротнуло четыре светофора

В Екатеринбурге прохожий бросил окурок в основание светофора на Малышева — 8 Марта. Приехавшая пожарная машина потушила огонь , но все четыре светофора сломались. Сейчас движение на перекрестке регулирует сотрудник ГИБДД. На улице 8 Марта в сторону « Гринвича» образовалась небольшая пробка. Попадание окурка в основание светофора стало возможно из-за отвалившейся железной « заплатки».





На перекрестке не в первый раз ломаются все светофоры. Летом они вышли из строя во время сильного дождя. Автобусы не смогли разъехаться и заблокировали движение во все стороны. Ситуацию спас регулировщик.





ЕТВ узнал подробности возгорания светофора. Смотрите в нашей трансляции.