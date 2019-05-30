Центр прикурил: у «Рубина» в Екатеринбурге коротнуло четыре светофора
13:56, 30 Май 2019
Из-за брошенного окурка на Малышева пришлось вызывать пожарных.
В Екатеринбурге прохожий бросил окурок в основание светофора на Малышева — 8 Марта. Приехавшая пожарная машина потушила огонь, но все четыре светофора сломались. Сейчас движение на перекрестке регулирует сотрудник ГИБДД. На улице 8 Марта в сторону «Гринвича» образовалась небольшая пробка. Попадание окурка в основание светофора стало возможно из-за отвалившейся железной «заплатки».
На перекрестке не в первый раз ломаются все светофоры. Летом они вышли из строя во время сильного дождя. Автобусы не смогли разъехаться и заблокировали движение во все стороны. Ситуацию спас регулировщик.
ЕТВ узнал подробности возгорания светофора. Смотрите в нашей трансляции.
За чертой зелени
Полина Иванова — о протестах в сквере.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»