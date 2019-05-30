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Бывший муж Бузовой защитил екатеринбуржцев от Соловьева

17:30, 30 Май 2019
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Фото: Дмитрий Тарасов / Instagram
Футболист Дмитрий Тарасов удивился позиции телеведущего, которого очень уважает.
Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заступился за екатеринбуржцев, которых регулярно обзывает телеведущий Владимир Соловьев за позицию по скверу у Драмтеатра. Бывший муж Ольги Бузовой заявил, что церковь должна объединять, а не сталкивать.

«И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале, называть козлищами“ противников храма», — написал Дмитрий Тарасов в Instagram. И добавил загадочную фразу: «Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести».
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Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете мое отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать. И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть "козлищами" противников храма. Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести. ☝🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма. Соловьев также пообещал приехать в столицу Урала.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, Бузова, Дмитрий Тарасов, ФК Локомотив
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