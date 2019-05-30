Бывший муж Бузовой защитил екатеринбуржцев от Соловьева
17:30, 30 Май 2019
Футболист Дмитрий Тарасов удивился позиции телеведущего, которого очень уважает.
Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заступился за екатеринбуржцев, которых регулярно обзывает телеведущий Владимир Соловьев за позицию по скверу у Драмтеатра. Бывший муж Ольги Бузовой заявил, что церковь должна объединять, а не сталкивать.
«И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале, называть „козлищами“ противников храма», — написал Дмитрий Тарасов в Instagram. И добавил загадочную фразу: «Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести».
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Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма. Соловьев также пообещал приехать в столицу Урала.
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