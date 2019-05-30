Бывший муж Бузовой защитил екатеринбуржцев от Соловьева

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« И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов , среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ , тем более по ТВ на втором канале , называть „ козлищами“ противников храма», — написал Дмитрий Тарасов в Instagram. И добавил загадочную фразу: « Нигде не учат и нигде не написано , что защитники самого светлого , что есть , должны так себя вести».

ФутболистЛокомотива» Дмитрий Тарасов заступился за екатеринбуржцевкоторых регулярно обзывает телеведущий Владимир Соловьев за позицию по скверу у Драмтеатра. Бывший муж Ольги Бузовой заявилчто церковь должна объединятьа не сталкивать.