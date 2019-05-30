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Археологи решили судьбу «Золотого» автовокзала на Ботанике

14:27, 30 Май 2019
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Фото: проектная документация
На территории искали объекты культурного наследия.

В Ботаническом районе провели археологические раскопки на площадке, где планируют построить новый «золотой» автовокзал. Согласно заключению, в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского нет объектов культурного значения, поэтому ничего не мешает землеотводу. Заказчиком исследования выступил инвестор проекта «Малышева 73».

Торгово-транспортный пересадочный узел займет территорию в 19,9 гектара. Предполагается, что сюда впоследствии перенесут устаревший Южный автовокзал, организуют перехватывающую парковку для автомобилистов и остановки общественного транспорта, в том числе метро. Также в здании разместят торговые площади. Стоимость строительства оценивают в 400 миллионов долларов. В 2016 году проект согласовали на градсовете, а через год одобрили на публичных слушаниях.

За чертой зелени
Полина Иванова — о протестах в сквере.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Малышева, археология, экспертиза, проект, автовокзал, Екатеринбург
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