Высокинский «упал» в рейтинге мэров после протестов в сквере
12:52, 29 Май 2019
Глава Екатеринбурга потерял шесть позиций.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потерял позиции в национальном рейтинге мэров. В новом исследоввании центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансового университета при правительстве РФ он опустился с 19 на 25 строчку. Эксперты считают, что на рейтинг Высокинского повлияли протесты в сквере у Драмтеатра, хотя и отмечают его «адекватную» реакцию на происходящее. Политконсультант Эдуард Коридоров считает, что это событие подпортило и без того неважную «карму» Высокинского.
«Весь его недолгий путь в этой должности сопровождался недоразумениями и провалами. В результате симпатичный, разговорчивый, бурлящий новыми проектами „молодой технократ“ быстро превратился в глазах многих в болтуна, неудачника, одержимого маниловщиной дилетанта», — считает политолог Эдуард Коридоров.
ЕТВ подводил итоги работы мэра Высокинского за полгода, читайте здесь.
Шаг вперед или упущенный шанс
Подводит итоги футбольного сезона ФК «Урал», который мог стать для Екатеринбурга историческим.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»