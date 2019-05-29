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Высокинский «упал» в рейтинге мэров после протестов в сквере

12:52, 29 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Глава Екатеринбурга потерял шесть позиций.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потерял позиции в национальном рейтинге мэров. В новом исследоввании центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансового университета при правительстве РФ он опустился с 19 на 25 строчку. Эксперты считают, что на рейтинг Высокинского повлияли протесты в сквере у Драмтеатра, хотя и отмечают его «адекватную» реакцию на происходящее. Политконсультант Эдуард Коридоров считает, что это событие подпортило и без того неважную «карму» Высокинского.

«Весь его недолгий путь в этой должности сопровождался недоразумениями и провалами. В результате симпатичный, разговорчивый, бурлящий новыми проектами молодой технократ“ быстро превратился в глазах многих в болтуна, неудачника, одержимого маниловщиной дилетанта», — считает политолог Эдуард Коридоров.

ЕТВ подводил итоги работы мэра Высокинского за полгода, читайте здесь.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, мэр, рейтинг, сквер у Драмтеатра, Александр Высокинский
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