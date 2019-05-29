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«Вендетта»: мятежных екатеринбургских коммунистов вызвали «на ковер»

12:14, 29 Май 2019
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Фото: Facebook Александра Ивачева
Три депутата призывали коллег к самороспуску после протестов в сквере Екатеринбурга.

Комиссия гордумы Екатеринбурга по этике потребовала объяснений от трех депутатов КПРФ, которые призывали коллег к самороспуску после протестов в сквере у Драмтеатра. Роман Ступников, Римма Скоморохова и Олег Гордеев должны отчитаться на заседании гордумы. После этого материалы дела могут передать в прокуратуру, сообщил руководитель региональной ячейки партии КПРФ Александр Ивачев. Авторами «доноса» он назвал депутатов Владимира Крицкого и Дмитрия Николаева. Они считают, что было некорректно поддерживать несанкционированные митинги против строительства храма святой Екатерины.

«Каждый депутат имеет право в соответствии со своими убежденими и интересами избирателей вносить ЛЮБЫЕ инициативы не противоречащие действующему законодательству. И да, это относится и к самороспуску думы», — заявил Ивачев.

Александр Ивачев также заявил, что наградит обвиняемых депутатов после вынесения вердикта думы.

«Поймите, вы своими действиями наносите ущерб думе куда больший, чем коммунисты предложением о самороспуске. В нормальной политике нет места личным обидам и вендеттам», — заявил Ивачев.

Ранее коммунисты призвали депутатов к самороспуску, потому что они поддержали перевод земли у Драмтеатра под религиозное назначение. На заседании им предложили начать с себя и покинуть думу.

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, гордума, коммунисты, КПРФ, Екатеринбург
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