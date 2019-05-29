СК завел уголовное дело после смерти мальчика в больнице Екатеринбурга
18:46, 29 Май 2019
Мама ребенка считает, что в гибели сына виноваты неквалифицированные врачи.
Следователи возбудили дело по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» после гибели десятимесячного младенца в Областной детской клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Делом занимается следственный отдел Заречного. Сейчас сотрудники ведомства проводят допросы и экспертизы, рассказали ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области.
Мальчик умер в больнице 12 мая. В Екатеринбург его доставили из поселка Белоярский. Мать мальчика Елена Гусева сообщила Е1, что сына лечили от ОРВИ, а потом выяснилось, что у него менингит. Женщина объяснила, что персонал Белоярской районной больницы оказался неквалифицированным. «Я считаю, что если бы мой сын был сразу госпитализирован в Областную детскую больницу Екатеринбурга, то остался бы жив», — сказала мать малыша.
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