СК завел уголовное дело после смерти мальчика в больнице Екатеринбурга

Следователи возбудили дело по части второй статьи 109 УК РФ « Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» после гибели десятимесячного младенца в Областной детской клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Делом занимается следственный отдел Заречного. Сейчас сотрудники ведомства проводят допросы и экспертизы , рассказали ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области.





Мальчик умер в больнице 12 мая. В Екатеринбург его доставили из поселка Белоярский. Мать мальчика Елена Гусева сообщила Е1 , что сына лечили от ОРВИ , а потом выяснилось , что у него менингит. Женщина объяснила , что персонал Белоярской районной больницы оказался неквалифицированным. « Я считаю , что если бы мой сын был сразу госпитализирован в Областную детскую больницу Екатеринбурга , то остался бы жив», — сказала мать малыша.



