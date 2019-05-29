Ректор ведущего ВУЗа Урала заработал 13 миллионов за 2018 год

,

,

,



Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета , заработал в два раза меньше — шесть с половиной миллионов рублей. У бывшего вице-губернатора Свердловской области есть автомобиль Volvo XC90 , земельный участок , жилой дом и квартира.





Глава Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик заработал восемь миллионов рублей. Он владеет девятью квартирами , земельными участками и домами в России и Турции , а также двумя машинами — Volkswagen Туарег и Toyota Land Cruiser.





Алексей Душин из Уральского государственного горного университета в 2018 году получил всего три миллиона рублей. В пользовании его семьи четыре небольшие квартиры. Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова задекларировала семь миллионов и две квартиры.

Ректор Уральского федерального университетаза 2018 год заработал 13 миллионов рублей. По данным Минобрнаукив собственности чиновника квартира площадью 107 квадратных метров. Супруга ректора УрФУ владеет квартиройземельным участкомжилым домом и автомобилем BMW Х5.