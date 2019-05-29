Ректор ведущего ВУЗа Урала заработал 13 миллионов за 2018 год
11:04, 29 Май 2019
Остальные руководители высших учебных заведений получают гораздо меньше.
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров за 2018 год заработал 13 миллионов рублей. По данным Минобрнауки, в собственности чиновника квартира площадью 107 квадратных метров. Супруга ректора УрФУ владеет квартирой, земельным участком, жилым домом и автомобилем BMW Х5.
Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, заработал в два раза меньше — шесть с половиной миллионов рублей. У бывшего вице-губернатора Свердловской области есть автомобиль Volvo XC90, земельный участок, жилой дом и квартира.
Глава Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик заработал восемь миллионов рублей. Он владеет девятью квартирами, земельными участками и домами в России и Турции, а также двумя машинами — Volkswagen Туарег и Toyota Land Cruiser.
Алексей Душин из Уральского государственного горного университета в 2018 году получил всего три миллиона рублей. В пользовании его семьи четыре небольшие квартиры. Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова задекларировала семь миллионов и две квартиры.
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