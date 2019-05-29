Приставы нашли район Екатеринбурга, где живут должники по алиментам
11:20, 29 Май 2019
В маленьком Ленинском районе детям не платят 950 человек.
Судебные приставы определили территории, где живут должники по алиментам. Чаще всего детям не платят жители Ленинского района Екатеринбурга. За четыре месяца там нашли 951 должника, 91% из них — это мужчины. На втором месте район Каменска-Уральского. Там живут 836 алиментщиков, в лидерах также Пышминский и Камышловский районы. Там нашли 779 должников.
Совесть и деньги на содержание детей в этом году появилась у жителей Октябрьского района. С них взыскали девять миллионов рублей. Также алименты хорошо платили в скандальном Ленинском районе — восемь миллионов рублей. Алименты также неплохо платили в Белоярском районе.
С начала 2019 года жители Свердловской области задолжали три миллиарда рублей по алиментам. У большинства должников есть возможность содержать своего ребенка, но они хотят отомстить бывшим супругам и показать, что без них нельзя обойтись в семье, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Чаще всего алиментщикам от 30 до 42 лет. На них приходится 2,8 тысячи исполнительных производств.
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