Приставы нашли район Екатеринбурга, где живут должники по алиментам

Судебные приставы определили территории , где живут должники по алиментам. Чаще всего детям не платят жители Ленинского района Екатеринбурга. За четыре месяца там нашли 951 должника , 91% из них — это мужчины. На втором месте район Каменска-Уральского. Там живут 836 алиментщиков , в лидерах также Пышминский и Камышловский районы. Там нашли 779 должников.





Совесть и деньги на содержание детей в этом году появилась у жителей Октябрьского района. С них взыскали девять миллионов рублей. Также алименты хорошо платили в скандальном Ленинском районе — восемь миллионов рублей. Алименты также неплохо платили в Белоярском районе.



