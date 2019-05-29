Мэрия Екатеринбурга заплатит 450 тысяч за исследование по экстремизму

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение социологического анализа по противодействию экстремизму. За исследование она готова заплатить 450 тысяч рублей. Такая сумма указана в документах на сайте госзакупок. Цель анализа — выявить риски намеренного распространения экстремизма пользователями соцсетей, блогов и форумов.

Исследование должно состоять из двух частей: первая — интервью с екатеринбуржцами (не менее 1200 респондентов), вторая — проведение 15 фокус-групп (по восемь-десять человек). Опрашивать горожан придется с помощью утвержденной анкеты, которая имеет три составляющие: вводную и содержательную часть, социально-демографический блок.