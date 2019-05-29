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Мэрия Екатеринбурга заплатит 450 тысяч за исследование по экстремизму

16:27, 29 Май 2019
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Фото: pixabay
Победитель аукциона должен опросить не менее 1200 респондентов и провести 15 фокус-групп.

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение социологического анализа по противодействию экстремизму. За исследование она готова заплатить 450 тысяч рублей. Такая сумма указана в документах на сайте госзакупок. Цель анализа — выявить риски намеренного распространения экстремизма пользователями соцсетей, блогов и форумов.

Исследование должно состоять из двух частей: первая — интервью с екатеринбуржцами (не менее 1200 респондентов), вторая — проведение 15 фокус-групп (по восемь-десять человек). Опрашивать горожан придется с помощью утвержденной анкеты, которая имеет три составляющие: вводную и содержательную часть, социально-демографический блок.

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Подрядчик нужно провести работу оперативно — всего за десять дней после заключения контракта. Исследование будут презентовать на специальном семинаре.

Напомним, в сентябре 2018 года мэрия Екатеринбурга проводила подобное исследование. Тогда победитель аукциона должен был опросить не менее 3000 горожан и провести 15 фокус-групп. Стоимость социологического анализа оказалась меньше — 432 тысячи рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, госзакупки, Свердловская область , исследование, экстремизм, Екатеринбург
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