Мэрия Екатеринбурга заплатит 450 тысяч за исследование по экстремизму
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение социологического анализа по противодействию экстремизму. За исследование она готова заплатить 450 тысяч рублей. Такая сумма указана в документах на сайте госзакупок. Цель анализа — выявить риски намеренного распространения экстремизма пользователями соцсетей, блогов и форумов.
Исследование должно состоять из двух частей: первая — интервью с екатеринбуржцами (не менее 1200 респондентов), вторая — проведение 15 фокус-групп (по восемь-десять человек). Опрашивать горожан придется с помощью утвержденной анкеты, которая имеет три составляющие: вводную и содержательную часть, социально-демографический блок.
Подрядчик нужно провести работу оперативно — всего за десять дней после заключения контракта. Исследование будут презентовать на специальном семинаре.
Напомним, в сентябре 2018 года мэрия Екатеринбурга проводила подобное исследование. Тогда победитель аукциона должен был опросить не менее 3000 горожан и провести 15 фокус-групп. Стоимость социологического анализа оказалась меньше — 432 тысячи рублей.