Мэрия Екатеринбурга вступила в открытую конфронтацию с гордумой

Мэрия Екатеринбурга оспорила заявление депутатов гордумы о причинах отмены внеочередного заседания , запланированного на 30 мая. На нем мэр Александр Высокинский должен был отчитаться о работе администрации за 2018 год. Но за три дня до встречи администрация так и не предоставила депутатам документ отчета. Поняв , что времени на подготовку и рассмотрение вопроса уже нет , гордума отменила заседание. Мэр в это время был в командировке в Кении.





В администрации заявили , что Александр Высокинский был готов выступать в четверг. Это повторили на аппаратном совещании 27 мая , на котором присутствовал и спикер Игорь Володин. И он знал все о планах Высокинского. « Несмотря на это , аппарат ЕГД принял решение о переносе отчета Главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание , сроки которого на текущий момент не обозначены», — заявили в мэрии. Также в администрации добавили , что устав никак не регламентирует форму отчета и сроки его подачи.



