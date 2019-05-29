Мэрия Екатеринбурга вступила в открытую конфронтацию с гордумой
14:57, 29 Май 2019
В администрации считают, что депутаты специально не стали слушать отчет Высокинского.
Мэрия Екатеринбурга оспорила заявление депутатов гордумы о причинах отмены внеочередного заседания, запланированного на 30 мая. На нем мэр Александр Высокинский должен был отчитаться о работе администрации за 2018 год. Но за три дня до встречи администрация так и не предоставила депутатам документ отчета. Поняв, что времени на подготовку и рассмотрение вопроса уже нет, гордума отменила заседание. Мэр в это время был в командировке в Кении.
В администрации заявили, что Александр Высокинский был готов выступать в четверг. Это повторили на аппаратном совещании 27 мая, на котором присутствовал и спикер Игорь Володин. И он знал все о планах Высокинского. «Несмотря на это, аппарат ЕГД принял решение о переносе отчета Главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание, сроки которого на текущий момент не обозначены», — заявили в мэрии. Также в администрации добавили, что устав никак не регламентирует форму отчета и сроки его подачи.
«Дата отчета 30 мая была предложена именно городской Думой, и Глава Екатеринбурга настаивал на том, чтобы после назначения даты отчет не переносился». Теперь дату заседания должен определить Высокинский. Однако это опровергает письмо за подписью заместителя главы Александра Ковальчика, в котором он просит рассмотреть отчет мэра именно 30 мая. Оно есть в распоряжении у всех депутатов.
Шаг вперед или упущенный шанс
Подводит итоги футбольного сезона ФК «Урал», который мог стать для Екатеринбурга историческим.
Новое и интересное
Демократия по-уральски
События
В чем смысл праймериз «Единой России» и как американская система выборов приживается на Среднем Урале.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»