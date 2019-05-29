Летом в Екатеринбурге будут перебои с газом из-за ремонта 

Жителям Екатеринбурга стоит подготовиться не только к отсутствию горячей воды из-за опрессовок , но и к отключению газа. « Екатеринбурггаз» запланировал ремонт 16 газораспределительных пунктов и проверку изоляции двух тысяч километров газопровода. Трубы должны защитить от коррозии и проверить их электрохимзащиту.





Газопровод также планируют закольцевать , чтобы обеспечить его пропускную способность. Работы запланированы на Елизавете в районе улиц Молотобойцев и Щелкунская , а также на Шарташе ( улицы Рыбаков , Кедровая , переулки Осипенко и Грузинский) и в поселке Шабровский. Работы будут вести параллельно , поэтому повторных отключений не будет. На ремонт потратят 130 миллионов рублей. Ремонтная кампания продлится до 15 сентября.



