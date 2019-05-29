Летом в Екатеринбурге будут перебои с газом из-за ремонта
14:07, 29 Май 2019
Масштабные работы запланированы на Шарташе и Елизавете.
Жителям Екатеринбурга стоит подготовиться не только к отсутствию горячей воды из-за опрессовок, но и к отключению газа. «Екатеринбурггаз» запланировал ремонт 16 газораспределительных пунктов и проверку изоляции двух тысяч километров газопровода. Трубы должны защитить от коррозии и проверить их электрохимзащиту.
Газопровод также планируют закольцевать, чтобы обеспечить его пропускную способность. Работы запланированы на Елизавете в районе улиц Молотобойцев и Щелкунская, а также на Шарташе (улицы Рыбаков, Кедровая, переулки Осипенко и Грузинский) и в поселке Шабровский. Работы будут вести параллельно, поэтому повторных отключений не будет. На ремонт потратят 130 миллионов рублей. Ремонтная кампания продлится до 15 сентября.
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