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Клещи покусали 13 тысяч жителей Свердловской области

09:28, 29 Май 2019
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Фото: belive.ru
В больницу попали 130 человек. 

В Свердловской области клещи покусали уже 13 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницу госпитализировали 45 человек, клещевой боррелиоз подозревают у 86. Чаще всего насекомые присасываются к жителям Пышминского, Байкаловского, Слободо-Туринского, Талицкого, Рефтинского и Ирбитского округов. В Екатеринбурге клещи почему-то любят детей, на них нашли тысячу насекомых, всего в столице Урала покусали 4,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе регионального роспотребнадзора.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии исследовали 5,5 тысяч клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 94 пробах (1,7%), на другие инфекции исследовали 4,5 тысяч насекомых. Переносчиками боррелиоза оказались 32% из них, моноцитарного эрлихиоза — 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза — 1%.

Всем, кто пропустил прививку от клеща стоит провести исследование крови на наличие иммунитета. А если к вам все-же присосался клещ, вы можете идти с ним в больницу или снять самим, но не забудьте занести его в пункт приема клещей. Там его проверят на наличие инфекций.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Роспотребнадзор, Екатеринбург, укус, клещи, Свердловская область
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