Издательство наказали за фото памятника Татищеву и де Геннину

Издательство «Фест Хэнд» оштрафуют на десять тысяч рублей за публикацию фото памятника Татищеву и де Генину. Иск ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства рассмотрел арбитражный суд Свердловской области.

Юрист Евгений Дедков, предложивший бесплатную помощь ответчику, назвал это дело абсурдным. «Все, что касается этого дела было бы очень смешно, если бы не было так грустно. К сожалению, мы все сильнее вползаем в новый тоталитаризм, на службе которого находится законодательство о защите интеллектуальных прав», — написал Дедков в Facebook.

В разговоре с ЕТВ юрист подчеркнул, что суд проигнорировал здравый смысл и буквально истолковал законодательную норму.