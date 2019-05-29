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Издательство наказали за фото памятника Татищеву и де Геннину

16:19, 29 Май 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Правообладателям выплатят десять тысяч. Юрист Евгений Дедков предложил помощь ответчику и назвал это дело абсурдным.

Издательство «Фест Хэнд» оштрафуют на десять тысяч рублей за публикацию фото памятника Татищеву и де Генину. Иск ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства рассмотрел арбитражный суд Свердловской области.

Юрист Евгений Дедков, предложивший бесплатную помощь ответчику, назвал это дело абсурдным. «Все, что касается этого дела было бы очень смешно, если бы не было так грустно. К сожалению, мы все сильнее вползаем в новый тоталитаризм, на службе которого находится законодательство о защите интеллектуальных прав», — написал Дедков в Facebook.

В разговоре с ЕТВ юрист подчеркнул, что суд проигнорировал здравый смысл и буквально истолковал законодательную норму.

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Евгений Дедков
юрист
Максимально издательство могли оштрафовать на пять миллионов. Понятное дело, что вероятность этого была мала, но тут важен сам факт. Из решения суда следует, что продукция издательства получилась контрафактной. С точки зрения последствий, ситуация серьезная.
Евгений Дедков

В то же время Евгений Дедков не стал утверждать, что рядового пользователя, выложившего фото в Facebook, тоже накажут. «Могут ли вас оштрафовать за публикацию такого же фото в Facebook? Вряд ли. По крайней мере пока. Представителей правообладателя интересует коммерческое использование. Они ищут платежеспособных ответчиков. Идеологически их позиция мотивируется тем, что ответчик заработал деньги благодаря фотографии памятника. С правовой точки зрения, никакой разницы нет — коммерческое или не коммерческое использование. В законодательстве четко оговорено, что цель неважна», — заключил юрист.

Памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину установлен на площади Труда в 1998 году. Московский скульптор Петр Чусовитин создал композицию к 275-летию Екатеринбурга.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, суд, памятник Татищеву и де Геннину , фотография
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